Россияне стали больше бояться — соцопрос

17 июля 2017, 09:26
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Россияне стали больше бояться роста цен и возможности военного конфликта, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Увеличить картинку Фото: businessinsider.com

ВЦИОМ отметил рост уровня напряженности на "карте страхов" россиян с начала года. Большинство показателей, по оценке социологов, "заметно превышают данные аналогичных периодов прошлого года и двухгодичной давности".

"Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами, остаются главными факторами, вызывающими беспокойство. Индекс страхов по первой проблеме с мая по июнь вырос с 23 до 27 пунктов (в январе он был равен 17 пунктам). Показатель, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно военных конфликтов, поднялся до 19 пунктов в марте и с тех пор колеблется в пределах 19-20 пунктов", — говорится в материалах исследования.

Проблемы со здоровьем и трудности при получении медпомощи для россиян стоят на третьем месте в рейтинге страхов. Вместе с тем значение этого индекса выросло с нулевой отметки в начале года до 8 пунктов в июне.

Беспокойство россиян относительно внутренних беспорядков и конфликтов заметно выросло в апреле (с минус 5 в январе до 6 пунктов), но в июне показатель снизился до 1 пункта.

Аналогичный тренд социологи отметили и в отношении уровня страха перед разгулом преступности: в апреле был зафиксирован максимум в текущем году (7 пунктов против 1 пункта в январе), а в июне значение индекса составило 3 пункта.

СПРАВКА

Опрос проводился 22 — 27 июня 2017 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России среди 1,6 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. Рассчитанный социологами на основе полученных данных "индекс страхов" показывает, каких проблем россияне опасаются больше всего. Этот показатель может колебаться в пределах от минус 100 до 100 пунктов — чем выше значение, тем более вероятным кажется возникновение проблемы.

По материалам: РИА Новости
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Теги: соцопрос , россия

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