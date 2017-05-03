Российских байкеров не пустили в Грузию

МВД Грузии подтвердило запрет на въезд, отметив, что байкеры намеревались проехать на территорию Грузии через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс".

Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили прокомментировал этот вопрос журналистам коротко: "Не едут, успокойтесь".

В свою очередь замминистра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили в беседе с журналистами заявил, что российским байкерам было отказано на законных основаниях.

"Есть закон, который регулирует правила въезда, выезда и нахождения на территории Грузии для иностранных граждан. Именно на основании этого закона было принято такое решение", — сказал он.

Ранее в МВД Грузии заявили, что планируемое посещение Тбилиси на 9 мая российскими байкерами из клуба "Ночные волки" не отвечает духу праздника и является нежелательным.

"Грузинская граница максимально открыта для тех туристов и иностранных граждан, которые уважают наше законодательство и не посещали оккупированных территорий. Что касается российских байкеров из клуба "Ночные волки", их объявленный визит в Грузию на 9 мая мы считаем нежелательным", — заявил во вторник журналистам заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили.