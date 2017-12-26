Российский фрегат нарушил территориальные воды Великобритании

26 декабря 2017, 09:03
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В британском Минобороны заявили о росте российской активности у королевства в период праздников

Российский фрегат нарушил территориальные воды Великобритании | Политика | Дело Увеличить картинку

Британский фрегат HMS St Albans в субботу, 23 декабря, вышел для сопровождения российского фрегата "Адмирал Горшков", когда он находился в территориальных водах Великобритании. Об этом сообщили в британском Министерстве обороны, передает Reuters.

Отмечается, что британский фрегат отплыл с места своего базирования 23 декабря, чтобы отслеживать российский корабль, когда он будет двигаться по Северному морю. HMS St Albans будет наблюдать за "Адмиралом Горшковым" также в течение 26 декабря, и должно вернуться в док в Портсмуте поздно вечером в этот день.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сказал в заявлении после инцидента, что "не сомневается в том, защищать ли наши воды или терпеть какую-либо форму агрессии".

В Министерстве обороны Великобритании также отметили, что во время праздников российская активность около королевства возросла. В ведомстве рассказали, что еще один британский военный корабль HMS Tyne был вызван в канун Рождества, чтобы сопроводить российский корабль-разведчик, когда он двигался по Северному морю и через Ла-Манш.

Кроме того, чтобы отслеживать передвижения других российских военных кораблей, был направлен вертолет.

Напомним, в небе над Сирией силы международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, перехватили российские штурмовики Су-25.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: великобритания , россия

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Российский фрегат нарушил территориальные воды Великобритании | Политика | Дело
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