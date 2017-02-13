Российский писатель стал замкомандира батальона "ДНР"

13 февраля 2017, 09:39
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Захар Прилепин стал так называемым заместителем командира батальона по работе с личным составом террористической организации "ДНР"

Российский писатель стал замкомандира батальона Увеличить картинку

Российский писатель Захар Прилепин стал так называемым заместителем командира батальона по работе с личным составом террористической организации "ДНР". Об этом сообщает Дождь.

По словам Прилепина, батальон начал формироваться летом 2016 года, он принадлежит полку специального назначения "армии" террористов.

Отвечая на вопрос о том, участвовал ли он в боях в составе батальона, писатель отметил, что "политрук — это не воспитатель в детском саду".

"Если вы понимаете, о чем вообще спрашиваете, — я, будучи замкомбата, не могу не принимать участия ни в чем. Батальон находится непосредственно на линии соприкосновения, выполняет боевые задачи", — сказал Прилепин.

С начала гибридной войны в Донбассе Прилепин участвовал в организации поездок в ОРДЛО российских деятелей культуры.

В 1990-е годы он служил в ОМОНе и принимал участие в боевых действиях в Чечне и Дагестане.

"ДНР" и "ЛНР" — террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

По материалам: Лига
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Теги: война с россией , днр

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Российский писатель стал замкомандира батальона
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