Российский Starbucks оказался самым дорогим в мире

Аналитическая компания ValuePenguin составила так называемый "индекс латте" — свою версию индекса BicMac, рассчитываемого журналом The Economist на основе цены известного гамбургера ресторанов McDonald's в разных странах. ValuePenguin взяла за эталон цену стандартной порции латте Starbucks, использовав также данные Euromonitor International о потребительских ценах и Всемирного банка — о курсах валют.

Согласно прайс-листу Starbucks латте размера толл в Москве стоит 255 рублей, в остальных городах присутствия в России цена ниже. Но ValuePenguin утверждает, что эта цена эквивалентна $12,32 для США, где за аналогичную порцию кофе берут всего $2,75 — это минимум для всех стран, рассмотренных аналитической компанией.

Помимо России и Индонезии, слишком высокие для местного рынка цены на предложения Starbucks зафиксированы ValuePenguin во Вьетнаме ($8,18), Таиланде ($8,04), Индии ($7,99). Сопоставимый с США уровень наблюдается в таких развитых странах, как Австралия ($2,86), Великобритания ($2,88) и Канада ($3,06).