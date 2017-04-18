Россию могут отстранить от участия в Евровидении в 2018 году

Официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Дэвид Гудман не исключает рассмотрения вопроса об отстранении России от участия в Евровидении в 2018 году.

Отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить информацию о возможном отстранении России от Евровидения в 2018 году в связи с отказом Первого канала транслировать конкурс 2017 года, он сказал: "Сейчас внимание ЕВС сфокусировано на конкурсе нынешнего года. Любое решение относительно действий, которые могут или не могут быть предприняты по этой ситуации, будет вынесено после самого события".

13 апреля сообщалось, что российский Первый канал принял решение отказаться от трансляции Евровидения-2017.

22 марта Служба безопасности объявила Самойлову персоной нон грата из-за незаконного посещения ею оккупированного Крыма. В EBU предложили транслировать выступление певицы по видеосвязи, однако власти государства-агрессора России отказались от этой идеи. Сама Самойлова надеется, что "все еще переменится".