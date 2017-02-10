Россию подозревают в кибератаках на МИД Италии

По словам итальянских представителей, хакеры подвергали атакам электронную базу министерства иностранных дел в течение четырех месяцев, прежде чем их вмешательство в систему было обнаружено.

Длительная атака стала причиной проблем со связью внутри министерства, однако хакерам не удалось получить доступ к засекреченной информации, сообщил собеседник Guardian, знакомый с ситуацией.

Он также отметил, что причастность Москвы к атакам пока не подтверждена, однако другие представители министерства заявили, что россияне являются первыми подозреваемыми.

На данный момент прокуратура Рима ведет расследование по делу об атаках.

Издание также отметило, что итальянский премьер-министр Паоло Джентилони, который на момент кибератак был министром иностранных дел, не использовал официальные методы коммуникаций, что позволило ему не пострадать от этих атак.

Собеседники итальянского агентства Askanews сообщил, что весной 2016 года на МИД действительно велись хакерские атаки, однако преступники не смогли получить секретные данные.

"После первой атаки были предприняты меры по усилению безопасности. Нужно уточнить, что речь идет не об атаках на зашифрованную систему, через которую идет обмен самой важной и ценной информацией, а на систему управления личными почтовыми ящиками сотрудников МИД Италии и посольств", — заявил собеседник.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова указывает, что нет фактов причастности РФ к хакерским атакам.