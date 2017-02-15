Рост акций Apple принес Баффету миллиард долларов

За шесть недель, прошедших с начала 2017 года, акции Apple подорожали на 16,6 % в годовом выражении.

Таким образом, отмечает MarketWatch, пакет акций, приобретенный Berkshire Hathaway в четвертом квартале календарного 2016 года, теперь стоит на $1,1 млрд больше.

Berkshire Hathaway, как сообщается, в четвертом квартале 2016 года также сократил свой пакет акций супермаркетов Walmart с 12,97 млн акций до 1,39 млн акций. Акции Walmart дешевеют, и фонд сэкономил $5,5 млрд.

Среди других изменений в портфеле, проведенном Berkshire Hathaway в четвертом квартале 2016 года, увеличение пакетов акций американских авиакомпаний.