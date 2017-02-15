Рост акций Apple принес Баффету миллиард долларов

15 февраля 2017, 19:58
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Инвестиционный фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway заработал около $1,1 млрд на росте акций компании Apple

Рост акций Apple принес Баффету миллиард долларов | Экономика | Дело Увеличить картинку

Инвестиционный фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, согласно обнародованным в середине февраля данным, с конца сентября по конец декабря 2016 года приобрел 42,13 миллиона акций Apple, увеличив свой пакет ценных бумаг этой компании до 57,36 миллиона акций, пишет "Медуза" со ссылкой на MarketWatch.

За шесть недель, прошедших с начала 2017 года, акции Apple подорожали на 16,6 % в годовом выражении.

Таким образом, отмечает MarketWatch, пакет акций, приобретенный Berkshire Hathaway в четвертом квартале календарного 2016 года, теперь стоит на $1,1 млрд больше.

Berkshire Hathaway, как сообщается, в четвертом квартале 2016 года также сократил свой пакет акций супермаркетов Walmart с 12,97 млн акций до 1,39 млн акций. Акции Walmart дешевеют, и фонд сэкономил $5,5 млрд.

Среди других изменений в портфеле, проведенном Berkshire Hathaway в четвертом квартале 2016 года, увеличение пакетов акций американских авиакомпаний.

В целом стоимость активов Berkshire Hathaway в четвертом квартале выросла на 15 % до 147,99 млрд.

Акции Apple 13 февраля обновили рекорд биржевой цены, державшийся с апреля 2015 года. Тогда стоимость ценных бумаг Apple выросла до $133,6.
Уоррен Баффет на протяжении последних 15 лет неизменно занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых бизнесменов мира, который составляет Forbes. В рейтинге за 2016 год эксперты издания оценивали состояние Баффета в $60,8 млрд.

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Теги: бизнес , акции , уоррен баффет , apple , биржа

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Рост акций Apple принес Баффету миллиард долларов | Экономика | Дело
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