Румынское землетрясение докатилось до Киева

28 декабря 2016, 08:17
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В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Румынское землетрясение докатилось до Киева | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Как сообщает сайт Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков находился в 8 км западнее города Нережу (восток страны) на глубине 81 км.

Землетрясение ощущалось в соседней Молдове, а также в некоторых регионах Украины. Отголоски ощущались в Одессе, Кривом Роге, а также в Киеве.

Сейсмособытие произошло примерно в 1:22 по местному времени.

В прошлый раз землетрясение в Румынии было зафиксировано осенью этого года. Как сообщалось, румынское землетрясение 24 сентября ощущалось в соседних странах: Молдове и Украине — вплоть до Киева. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области тогда был зафиксирован толчок силой примерно 3-4 балла по шкале Рихтера.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: землетрясение, румыния

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Румынское землетрясение докатилось до Киева | Происшествия | Дело
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