Где дольше всего нужно работать на квартиру — исследование Oxford Economics

Гонконг, Мумбай, Пекин и Шанхай возглавляют мировой рейтинг по дороговизне жилья. Чтобы купить квартиру площадью 90 кв. м в этих городах, необходимо копить средства 30 лет, говорится в отчете аналитической компании Oxford Economics.

Аналитики обращают внимание на чрезвычайно низкий уровень арендного дохода в таких городах, как Мумбай, Шанхай, Пекин, а также Дели (11-е место): во всех случаях в 2016 году валовой доход от аренды был ниже доходности 10-летних гособлигаций. Это касается Токио, Сиднея, Нью-Йорка и Сеула.

По мнению Oxford Economics, это свидетельствует о завышенной стоимости жилья. Поэтому в ближайшие годы в компании ожидают падения цен на жилье.

"Мы ожидаем, что в дальнейшем темпы повышения цен на жилье по всей Азии будет более сдержанными, а кое-где цены могут и снизиться. К тому же, чтобы охладить раскаленные рынки, мы ожидаем изменения процентных ставок. Это должно привести к понижению цен на жилье", — утверждают аналитики Тяньцзе Хэ и Луис Куйс.

Они отмечают, что росту цен на жилье в последние годы способствовало понижение процентных ставок на покупку жилья в США.

"Рост ставок в США и в других странах сможет обратить вспять эту тенденцию, делая ипотечные кредиты более дорогими. Дальнейший рост ставок Федеральной резервной системы может привлечь деньги обратно в США. Это поможет снизить цены на недвижимость в Азии", — говорится в отчете.

Аналитики считают, что на цену жилья повлияют также демографические процессы в Азии. Ожидается, что в следующие 8 лет население Токио и Сеула сократится. Это приведет к сокращению спроса на жилье.

В то же время американские аналитики отмечают, что молодым людям намного сложнее сейчас купить собственную недвижимость. Процентные ставки на 30-летнюю ипотеку существенно выросли после президентских выборов в ноябре 2016 года — с 3,4% до 4,2%.

"Такой рост ипотечных ставок — еще одно препятствие для молодежи на пути покупки собственного жилья", — считают аналитики.

Они приводят следующую статистику: в Нью-Йорке с родителями живут 37,4% молодых людей.