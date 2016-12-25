Самолет ТУ-154 с российским ансамблем имени Александрова упал в Черное море на пути в Сирию

25 декабря 2016, 09:48
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Утром 25 декабря сразу после взлета из аэропорта Адлера в Черном море разбился Ту-154 российского Минобороны. На самолете летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии. Всего на борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа

Самолет ТУ-154 с российским ансамблем имени Александрова упал в Черное море на пути в Сирию | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Самолет Ту-154 (бортовой номер RA-85572) с артистами на бортувылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в 1:38 в ночь на 25 декабря. Он приземлился в Сочи для дозаправки — и в 5:20 по Москве (7:20 по Киеву) вновь поднялся в воздух. Через 20 минут борт пропал с радаров во время набора высоты; позднее стало известно, что он упал на седьмой минуте полета. Спасатели нашли обломки самолета в полутора километрах от берега на глубине 50-70 метров. При этом сообщается о значительном разбросе поля обломков: по данным источника "Интерфакса", масляное пятно и тела погибших обнаружены в 6-8 километрах от берега, некоторые личные вещи находившихся на борту — в 14 километрах.

Причины катастрофы пока неизвестны. Судя по опубликованной записи переговоров с диспетчером, у экипажа не возникло никаких проблем перед взлетом в Сочи. При этом, Ту-154 должен был дозаправляться в Моздоке, но выбрал другой аэродром из-за плохих погодных условий. Погода в Сочи была хорошей, уточнили в Росгидромете. Источники "Интерфакса" предположили, что на борту могла произойти критическая техническая неисправность, хотя ошибка пилотирования также не исключается. На момент публикации заметки бортовые самописцы Ту-154 обнаружены не были.

На борту находился ансамбль песни и пляски Минобороны имени Александрова: 68 артистов летели на новогодний концерт, который должен был пройти на российской базе Хмеймим в Сирии. Сообщается также, что на борту был глава военной полиции Минобороны, генерал-лейтенант Владимир Ивановский — накануне в Сирию отправили батальон полицейских для охраны правопорядка в Алеппо.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полета, начались допросы руководителей полета и сбор документации разбившегося борта. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин в постоянном режиме получает доклады министра обороны Сергея Шойгу. Сам Путин пока не выступал с заявлением в связи с катастрофой.

По материалам: Медуза
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Теги: россия, сирия, самолет, авиакатастрофа, черное море

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Самолет ТУ-154 с российским ансамблем имени Александрова упал в Черное море на пути в Сирию | Происшествия | Дело
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