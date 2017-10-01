Каталонский референдум в Испании считают издевкой

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис назвал план проведения властями Каталонии референдума о самоопределении "издевкой над демократией" и "инструментом выбора диктаторов", сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

"То, что они продвигают, это не демократия. Это издевка над демократией, это пародия на демократию", — сказал он.

Он заявил, что между этим референдумом и демократией нельзя поставить знак равенства, поскольку на самом деле он является "инструментом выбора диктаторов".

Кроме того, Дастис обвинил женералитет Каталонии в том, что он продвигает систему, которая идет вразрез с целями и идеями ЕС.

Власти Каталонии планируют провести референдум по вопросу о независимости от Испании 1 октября. Конституционный суд Испании считает это голосование незаконным.