Сенат США может ограничить Трампа в смягчении санкций против России

Шестеро сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии, внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, ужесточающий контроль со стороны законодателей за действиями президента по смягчению санкций против России. Проект закона был представлен в Сенате в среду, передает Укринформ.

Документ называется Закон о пересмотре санкций против России. Он требует, чтобы президент США уведомил Конгресс перед тем, как ослабить экономические санкции против РФ, связанные с ее агрессией по отношению к Украине.

"Это не атака на президента. Это, прежде всего, для того, чтобы восстановить нашу роль", — заметил один из соавторов законопроекта, сенатор-демократ Бен Кардин.

Он также подтвердил, что эта инициатива пользуется значительной двухпартийной поддержкой.

Республиканец Джон Маккейн, известный своей критикой идеи Трампа относительно сближения с Россией, отметил: "Если мы не сохраним эти санкции и даже не увеличим их, это будет стимулировать Путина, который является военным преступником".

Авторами нового законопроекта выступили сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Джон Маккейн, Марко Рубио, а также представители Демократической партии Бен Кардин, Шеррод Браун и Клэр Маккаскилл.

20 декабря сообщалось, Министерство финансов США расширило список санкций против Российской Федерации за ее действия в Украине.

9 февраля сообщалось, что Сенат США утвердил на пост генерального прокурора сенатора-республиканца Джеффа Сешнса.