Сенат США может ограничить Трампа в смягчении санкций против России

09 февраля 2017, 08:07
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Сенаторы внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, ужесточающий контроль со стороны законодателей за действиями Трампа по смягчению санкций против России

Сенат США может ограничить Трампа в смягчении санкций против России | Политика | Дело Увеличить картинку

Шестеро сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии, внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, ужесточающий контроль со стороны законодателей за действиями президента по смягчению санкций против России. Проект закона был представлен в Сенате в среду, передает Укринформ.

Документ называется Закон о пересмотре санкций против России. Он требует, чтобы президент США уведомил Конгресс перед тем, как ослабить экономические санкции против РФ, связанные с ее агрессией по отношению к Украине.

"Это не атака на президента. Это, прежде всего, для того, чтобы восстановить нашу роль", — заметил один из соавторов законопроекта, сенатор-демократ Бен Кардин.

Он также подтвердил, что эта инициатива пользуется значительной двухпартийной поддержкой.

Республиканец Джон Маккейн, известный своей критикой идеи Трампа относительно сближения с Россией, отметил: "Если мы не сохраним эти санкции и даже не увеличим их, это будет стимулировать Путина, который является военным преступником".

Авторами нового законопроекта выступили сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Джон Маккейн, Марко Рубио, а также представители Демократической партии Бен Кардин, Шеррод Браун и Клэр Маккаскилл.

20 декабря сообщалось, Министерство финансов США расширило список санкций против Российской Федерации за ее действия в Украине.

9 февраля сообщалось, что Сенат США утвердил на пост генерального прокурора сенатора-республиканца Джеффа Сешнса.

По материалам: Лига
Раздел: >
Теги: сша , дональд трамп , россия , санкции

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Сенат США может ограничить Трампа в смягчении санкций против России | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
Какую температуру дома считают нормальной в Европе Какую температуру дома считают нормальной в Европе США повторно рассмотрят законопроект в поддержку Украины США повторно рассмотрят законопроект в поддержку Украины Путин утвердил нового прокурора оккупированного Крыма и уволил 16 генералов Путин утвердил нового прокурора оккупированного Крыма и уволил 16 генералов
Все новости
Комментируемые
1 Путин утвердил нового прокурора оккупированного Крыма и уволил 16 генералов 2 В России опасаются граждан ЕС и США, которые будут приезжать без виз в Беларусь 3 Глава Uber больше не советник Трампа 4 Безвизовый режим с ЕС заработает летом — СМИ 5 Министр обороны Великобритании обвинил Россию в кибератаках и лжи
Все новости
Видео
 Сколько зарабатывают юридические компании в Украине
Google и H&M разработали приложение для создания персональной одежды
Все видео
Фото
Сколько зарабатывают юридические компании в Украине
Сколько зарабатывают юридические компании в Украине
Google и H&M разработали приложение для создания персональной одежды
Google и H&M разработали приложение для создания персональной одежды
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.