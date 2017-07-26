Сенат США отменил повестку Манафорта на допрос по вмешательству России в выборы

26 июля 2017, 09:17
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Повестка была отменена, поскольку комитет еще не согласовал с Манафортом документ, который будет опубликован после его выступления

Сенат США отменил повестку Манафорта на допрос по вмешательству России в выборы | Политика | Дело Увеличить картинку

Сенат США отменил повестку в суд, которая заставила бы Пола Манафорта, бывшего менеджера кампании президента Дональда Трампа, выступить на слушании в среду, 26 июля, в рамках расследования по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Об этом сообщает Reuters.

"Манафорт собирается продолжить дискуссии со следователями Сената США", — гооврится в сообщении.

Отмечено, что повестка была отменена, поскольку комитет еще не согласовал с Манафортом документ, который будет опубликован после его выступления.

Напомним, ранее сообщалось, что Американские следователи проверяют обвинения в отмывании денег в отношении бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, в частности, проверяется его имущество, приобретенное между 2006 и 2013 годами. Как указано, таким образом Манафорта надеются подтолкнуть к сотрудничеству со следствием по делу относительно вероятного сговора между представителями штаба Трампа и руководством России.

По материалам: РБК-Украина
Раздел: >
Теги: сша , дональд трамп , россия

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Сенат США отменил повестку Манафорта на допрос по вмешательству России в выборы | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.