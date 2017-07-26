Сенат США отменил повестку Манафорта на допрос по вмешательству России в выборы

Сенат США отменил повестку в суд, которая заставила бы Пола Манафорта, бывшего менеджера кампании президента Дональда Трампа, выступить на слушании в среду, 26 июля, в рамках расследования по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Об этом сообщает Reuters.

"Манафорт собирается продолжить дискуссии со следователями Сената США", — гооврится в сообщении.

Отмечено, что повестка была отменена, поскольку комитет еще не согласовал с Манафортом документ, который будет опубликован после его выступления.

Напомним, ранее сообщалось, что Американские следователи проверяют обвинения в отмывании денег в отношении бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, в частности, проверяется его имущество, приобретенное между 2006 и 2013 годами. Как указано, таким образом Манафорта надеются подтолкнуть к сотрудничеству со следствием по делу относительно вероятного сговора между представителями штаба Трампа и руководством России.