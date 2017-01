Бывший президент Гамбии Яхья Джамме по телевидению объявил об уходе с должности (дополнено)

Ночью 21-го января 2017 года, после трех дней кризиса и практически введения в страну войск коалиции ЭКОВАС (Экономическое Сообщество стран Западной Африки) в Банжуле завершились изнурительные 12-часовые переговоры между не желавшим уходить со своего поста бывшим президентом Гамбии Яхья Джамме, а также лидерами Мавритании президентом ульд Абдул Азизом и президентом Гвинеи Альфа Конде.

В результате стороны пришли к согласию, что экс-президент Джамме все-таки уходит со своего поста и покидает страну. Пока неизвестно, насколько скоро он покинет Гамбию и на чьем самолете ( более ранняя иформация убеждала, что он улетит с лидером Гвинеи).

Вот как прокомментировал условия сделки президент Азиз из Мавритании: "Мы достигли соглашения, которое спасает Гамбию, гарантирует мир, а также предоставляет безопасность, достоинство и честь уходящему президенту".

Ночью субботы Яхья Джамме неожиданно появился на государственном ТВ с речью, в которой оповестил граждан, что "верит в возможность диалога и отказывается от мантии лидера ради мира и спокойствия в стране". Также он отдал себя на суд одного лишь Аллаха.

Он завершил свое выступление ( и правление) фразой "я верю в возможность африканцев самостоятельно решать свои проблемы на пути к демократизации и экономическому развитию".

В свою очередь, победивший на президентских выборах оппозиционный лидер Адама Барроу 19 января принес присягу в посольстве Гамбии в столице Сенегала Дакаре.

"Это победа гамбийской нации. Наш национальный флаг будет среди самых демократических стран мира", — заявил Барроу, узнав, что войска Сенегала войшли в Гамбию.

This is a victory of the Gambian nation. Our national flag will fly high among those of the most democratic nations of the world. #Gambia pic.twitter.com/QRGZg1gzbs