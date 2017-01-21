Бывший президент Гамбии Яхья Джамме по телевидению объявил об уходе с должности (дополнено)

Ночью 21-го января 2017 года, после трех дней кризиса и практически введения в страну войск коалиции ЭКОВАС (Экономическое Сообщество стран Западной Африки) в Банжуле завершились изнурительные 12-часовые переговоры между не желавшим уходить со своего поста бывшим президентом Гамбии Яхья Джамме, а также лидерами Мавритании президентом ульд Абдул Азизом и президентом Гвинеи Альфа Конде.

В результате стороны пришли к согласию, что экс-президент Джамме все-таки уходит со своего поста и покидает страну. Пока неизвестно, насколько скоро он покинет Гамбию и на чьем самолете ( более ранняя иформация убеждала, что он улетит с лидером Гвинеи).

Вот как прокомментировал условия сделки президент Азиз из Мавритании: "Мы достигли соглашения, которое спасает Гамбию, гарантирует мир, а также предоставляет безопасность, достоинство и честь уходящему президенту".

Ночью субботы Яхья Джамме неожиданно появился на государственном ТВ с речью, в которой оповестил граждан, что "верит в возможность диалога и отказывается от мантии лидера ради мира и спокойствия в стране". Также он отдал себя на суд одного лишь Аллаха.

Он завершил свое выступление ( и правление) фразой "я верю в возможность африканцев самостоятельно решать свои проблемы на пути к демократизации и экономическому развитию".

В свою очередь, победивший на президентских выборах оппозиционный лидер Адама Барроу 19 января принес присягу в посольстве Гамбии в столице Сенегала Дакаре.

"Это победа гамбийской нации. Наш национальный флаг будет среди самых демократических стран мира", — заявил Барроу, узнав, что войска Сенегала войшли в Гамбию.

This is a victory of the Gambian nation. Our national flag will fly high among those of the most democratic nations of the world. #Gambia pic.twitter.com/QRGZg1gzbs — Adama Barrow (@adama_barrow) 19 січня 2017 р.

Накануне ООН поддержала Барроу, приняв единогласно резолюцию о легитимности результатов прошедших в Гамбии выборов. В тексте документа также содержится настоятельная рекомендация к бывшему лидеру страны Яйе Джамме "мирно уйти со своего поста".

Однако Джамме отказался это сделать. Вместо этого он ввел в стране военное положение. После этого Нигерия, Сенегал и Гана объявили о готовности к военному вторжению в Гамбию.

"Если не удастся найти политическое решение, то нам придется вмешаться", — сообщил официальный представитель сенегальской армии.

Когда стало известно о готовности Сенегала ввести войска, Джамме поначалу исчез. Его судьба некоторое время оставалась неизвестной. Рассматривалась также версия его физического устранения.

"Убийство Джамме нельзя исключать, однако для Барроу это невыгодно, потому что тогда его президентство начнется с крови. Избавиться от президента хотело бы его ближайшее окружение, например, главком вооруженных сил Баджи, чтобы списать все проблемы страны на Джамме", — утверждает Александр Мишин, кандидат политических наук и соучредитель Центра исследования Африки в Украине.

Как известно, на президентских выборах, которые прошли в стране 1 декабря 2016 года, победу одержал оппозиционный лидер Барроу, набрав 43% голосов избирателей. Джамме, возглавляющий страну с 1994 года, получил 39% голосов.

Что это значит для страны

Еще накануне в стране начало разбегаться правительство. Свои посты оставили, в частности, вице-президент и министр юстиции. Al Jazeera сообщает, что в течение последних 48 часов должности оставили 8 министров. Остальных Джамме уволил сам, когда снова появился на людях в столице Банжуле.

Еще раньше страну покинули туристы. Известно, что британский туристический оператор Thomas Cook эвакуирует туристов накануне инаугурации Барроу.

Также МИД Украины призвал украинцев воздержаться от поездок в Гамбию.

"Гражданам Украины в Гамбии рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, регулярно следить за новостями, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, а также всегда иметь при себе документы, которые удостоверяют личность", — говорится в сообщении МИД.

По мнению экспертов, если страну оставят туристы, Гамбию ожидает экономический кризис.

"Туризм формирует 20% ВВП страны. Ежегодно страну посещало более 1 миллиона туристов. По информации правительства Великобритании, только в последние дни было эвакуировано 3,5 тыс. иностранных граждан. Однако часть британцев и голландцев все еще остается на территории страны", — отметил Александр Мишин.

Напомним, Республика Гамбия — небольшое государство в Западной Африке, единственным соседом которой является Сенегал. Он окружает ее с трех сторон за исключением 80 км побережья океана. Гамбия вытянута вдоль реки, давшей ей название, и в самой узкой части ширина страны не превышает 50 км.