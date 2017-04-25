Серверы штаба Макрона взламывали связанные с Россией хакеры — Associated Press

Связанные с Российской Федерацией компьютерные злоумышленники около 160 раз пытались взломать сервера предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона. Об этом со ссылкой на данные японской антивирусной компании Trend Micro пишет агентство Associated Press.

"Это серьезно, но ничего не было скомпрометировано", — отметил глава IT-отдела штаба кандидата Мунир Махжуби.

По его словам, пик хакерских атак, которые, как подозревают в компании, были скоординированы российскими спецслужбами, пришелся на декабрь 2016 года.

Как пояснили в Тrend Micro, одним из свидетельств сетевых атак можно считать создание фейкового сайта для сбора паролей сотрудников штаба Макрона. Компьютерные специалисты считают, что атаки на сервера осуществляли хакеры группы Pawn Storm, которую связывают с ГРУ РФ.

Официальные лица во Франции, тем не менее, не проводят параллели между спецслужбами России и атаками на штаб Макрона.

По итогам первого тура выборов 23 апреля центрист и приверженец укрепления евроинтеграционных процессов Эмманюэль Макрон получил 23,75 % голосов избирателей, противница ЕС от ультраправых Марин Ле Пен — 21,53%. Остальные кандидаты набрали менее 20% голосов. Таким образом, во второй тур прошли Макрон и Ле Пен.

После голосования Ле Пен пообещала избирателям защитить Францию от "безудержной глобализации" и призвала "стряхнуть оковы высокомерных элит". Фийон призвал своих сторонников поддержать во втором туре Макрона, а сам лидер гонки заявил, что "патриоты" должны объединиться вокруг него против угрозы "националистов".