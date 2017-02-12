Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

12 февраля 2017, 09:52
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Пуски КНДР ракет вызывают озабоченность в Японии и Южной Корее, хотя это не первый подобный пуск

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря | Политика | Дело Увеличить картинку

Корейская Народно-Демократическая Республика запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря", — говорится в сообщении.

Южнокорейское министерство обороны сообщило первоначально, что с территории Северной Кореи был запущен "неопознанный объект", который затем был идентифицирован как баллистическая ракета.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении народу заявлял, что страна уже близко подошла к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которое может быть осуществлено в любое время.

Минобороны Южной Кореи пока не определило тип ракеты. Вместе с тем, агентство "Ассошиэйтед пресс" приводит мнение эксперта из сеульского Института Дальнего Востока, который считает, что был осуществлен пуск ракеты Musudan или аналогичной. Его цель — испытания двигателей, которые потом могут быть установлены на МБР.

Пуски КНДР ракет вызывают озабоченность в Японии и Южной Корее. В ходе недавнего визита в эти страны новый шеф Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил обязательства США по обеспечению безопасности азиатских союзников Соединенных Штатов.

В Сеуле стороны договорились о реализации плана по размещению современных американских систем противоракетной обороны THAAD на территории Южной Кореи уже в 2017г. в связи с ракетными угрозами со стороны Севера.

Резолюциями СБ ООН Северной Корее запрещается осуществлять пуски ракет с применением баллистических технологий. Нарушение Пхеньяном запрета, а также проведение им ядерных испытаний уже вылилось в введение против него жестких санкций международного сообщества.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: кндр , сша , япония , ракеты

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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря | Политика | Дело
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