Швейцария упростит получение гражданства

Согласно предварительным результатам, большинство швейцарцев поддержали внесение в Конституцию, согласно которым будет упрощена процедура получения гражданства для молодых людей, внуков мигрантов, проживающих в стране.

По предварительным данным, "за" проголосовали около 59% граждан страны. Об этом сообщает Reuters.

Согласно поправке в Конституцию, процедура предоставления гражданства упрощается, но не становится автоматической. Статус гражданина Швейцарии смогут получить родившиеся в этой стране, возрастом не более 25 лет, ходившие в местную школу не менее пяти лет и владеющие государственным языком. Претенденты также не должны зависеть от государственной материальной помощи.

По предварительным результатам второго референдума в Швейцарии, граждане страны не поддерживают комплексную инициативу по налоговой реформе, направленной на уравнение Швейцарии с международными стандартами.

О предварительных результатах третьего референдума об Олимпиаде 2026 года, который прошел сегодня в Швейцарии, пока не сообщается.

Ранее сегодня сообщалось, что избиратели в Швейцарии должны выразить свою позицию по таким вопросам, как снижение налога на корпорации, создание легких натурализационных процедур, проведения в зимней Олимпиады 2026 года.