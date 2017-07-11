Siemens подал иск на российскую компанию, доставившую ее газовые турбины в Крым

Концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск к российскому "Технопромэкспорту", которого обвиняет в незаконном перемещении в Крым газотурбинных установок, произведенных "Сименс технологии газовых турбин" — совместным предприятием Siemens и "Силовых машин" (доля последней — 35%).

Данная информация следует из иска, поданного в Арбитражный суд Москвы 11 июля. Ответчиками названы ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт", ООО "Сименс технологии газовых турбин" и ООО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт".

Дата предварительного рассмотрения дела пока не назначена.

"Сименс технологии газовых турбин" изготовила и поставила компании "Технопромэкспорт" четыре газотурбинных установки. Россия планировала использовать две из этих турбин на электростанциях в Крыму, которые строит "Технопромэкспорт". Однако директор департамента производства энергии и газа Siemens в России Николай Ротмистров сказал, что "по контракту площадкой для этих турбин является Тамань".

Турбины Siemens действительно были поставлены для строительства электростанции в Тамани. Но затем заказчик "Технопромэкспорт" выставила это оборудование на продажу, безрезультатно. Затем источники сообщили, что две из турбин были поставлены в Крым.

Российская компания ВО "Технопромэкспорт", которая строит станции Крыму, 6 июля распространила заявление, что приобрела четыре комплекта газотурбинных установок для крымских электростанций на вторичном рынке. При этом она модернизировала эти установки на российских заводах при помощи инжиниринговых компаний из РФ. Так как в проект изначально были заложены определенные технические решения, приобретенные установки пришлось приводить к условиям и требованиям проекта, закладывавшимся изначально.

"Севастопольская ПГУ-ТЭС" строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь — парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь — той же мощности. Близ Симферополя строится "Симферопольская ПГУ-ТЭС", ее мощность совпадает с мощностью станции в Севастополе.

Siemens сообщал, что планирует подать иски о наложении запрета на любые новые поставки в Крым, а также возврате данного оборудования в изначально определенный пункт назначения в Тамани и инициирует преследование по закону в отношении ответственных за поставку турбин в Крым лиц.

Ранее в Siemens заявили о том, что две из четырех турбин производства компании могли быть поставлены в Крым против ее воли. "Мы получили информацию из надежных источников о том, что, по крайней мере, две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, на юге России, были перенесены в Крым против нашей воли", — говорилось в заявлении компании.

"Технопромэкспорт" являются структурами группы "Ростех", которая строит ТЭС в Крыму, "Сименс технологии газовых турбин" — совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" (доля последней — 35%).