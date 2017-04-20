Сирия переместила боевые самолеты к военной базе России — CNN

Сирийское правительство переместило большинство своих боевых самолетов, чтобы защитить их от возможных ударов США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Министерстве обороны США.

Перемещение самолетов на военную базу в районе международного аэропорта имени Басиля Аль-Асада в провинции Латакия началось вскоре после удара США по авиабазе Шарат, который уничтожил около 24 сирийских военных самолетов в отместку за применение химического оружия, который по данным США, Сирия произвела с этого аэродрома.

Таким образом, сирийские самолеты на данный момент находятся в непосредственной близости от российской военной базы "Хмеймим", где базируется большинство российских Военно-воздушных сил, поддерживающих режим президента Сирии Башара Асада. Как отмечается, военная база "Хмеймим" является одним из двух основных российских военных объектов в Сирии, на которой, как сообщается, размещены современные ракетные системы ПВО.

Сообщается, что перемещение военных самолетов может быть связано стем, что по мнению сирийского правительство, возглавляемая США коалиция не захочет наносить удары в непосредственной близости от российских военных и их систем противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в Сирии в последнее время отмечаются "провокации" после химатаки в Идлибе.