Сирийская вооруженная оппозиция приостановила участие в мирных переговорах

Вооруженная оппозиционная делегация до сих пор не покинула здание, где проходили переговоры, однако высокопоставленный чиновник из МИД Казахстана сообщил журналистам, что он ожидает возвращения сирийской вооруженной оппозиции за стол переговоров уже завтра.

"Делегация приостановила свое участие после представления меморандума о полном обязательстве прекратить (правительственные) бомбардировки", — сказал пресс-секретарь оппозиционной Сирийской национальной коалиции (SNC) Ахмад Рамадан.

Он не дал дальнейших комментариев.

Белый дом заявил, что Вашингтон направит в Астану своего представителя на переговоры о прекращении огня. Государственный департамент сказал, что в качестве наблюдателя будет присутствовать помощник госсекретаря по делам стран Ближнего Востока Стюарт Джонс.