Сколько украинцев желают получить вид на жительство в Польше

18 июля 2017, 17:33
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В Польше в полтора раза выросло количество иностранцев, желающих поселиться в этой стране. Две трети из них — граждане Украины

Сколько украинцев желают получить вид на жительство в Польше | Политика | Дело Увеличить картинку

В первой половине 2017 г. около 89 тыс. иностранцев подали заявления на получение вида на жительство в Польше. Это на 42% больше, чем за аналогичный период в 2016 году и на 87% больше, чем в 2015 году. Об этом говорится в отчете Управления по делам иностранцев республики Польша "Миграционные тенденции в первой половине 2017".

Подавляющее большинство заявлений касалось выдачи разрешений на проживание для граждан Украины.

Как отмечают в польском ведомстве, последние три года неуклонно растет число иностранцев, желающих обосноваться в Польше. В этом году из 89 тыс. обращений относительно легализации пребывания в стране 87% касались получения разрешения на временное проживание, 11% — на постоянное жительство и 2% — на получение статуса резидента ЕС. Кроме того свое пребывание зарегистрировано около 5 тыс. граждан стран ЕС.

Большинство обращений подали украинцы (65%). Повышенный интерес к проживанию в Польше проявляют граждане Беларуси (в основном ПМЖ), а также Индии (в основном временное пребывание), Китая и Вьетнама.

За первое полугодие власти воеводств положительно рассмотрели 87% всех заявок: вид на жительство получили 62 тыс. иностранцев. Таким образом на данный момент в Польше право на проживание имеют более 300 тыс. иностранцев.

В течение этого периода также поступило 3 тыс. обращений за международной помощью. Из них 93% были поданы гражданами стран бывшего СССР. Подавляющее большинство обращений (71%) подали чеченцы, въезжающие в Польшу по железной дороге через пропускной пункт Брест-Тересполь. Как отмечают польские чиновники, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года заметно уменьшение числа претендентов на международную защиту на 60%.

Более половины обращений за международной помощью (1,6 тыс.) не были приняты, так как иностранец покинул территорию Польши.

За четыре года украинцев в Польше стало больше на 100 тысяч

Управление по делам иностранцев сообщает, что с 2014 года число иностранцев с видом на жительство увеличилась более чем на 150 тыс. человек и составил 300 тысяч. Самая многочисленная среди них группа — граждане Украины (эти данные не включают лиц, проживающих в Польше на основании виз).

Наибольший рост относится к гражданам Украины — почти 100 тыс. (с 28 тыс. человек в 2013 году до 127 тыс. сейчас).

В 2013 году граждане Украины составляли 1/5 от общей численности иностранцев в Польше, а сейчас — 42%.

Текущий порядок выглядит следующим образом: украинцев — 127 тыс., граждан ФРГ — 23 тыс., белорусов — 13,5 тыс., россиян — 11 тыс., вьетнамцев — 11 тыс., китайцев — 8 тыс.

По материалам: "Дело"
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Теги: польша , мигранты

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Сколько украинцев желают получить вид на жительство в Польше | Политика | Дело
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