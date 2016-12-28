СМИ сообщили первые данные из самописца упавшего Ту-154

28 декабря 2016, 09:46
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Скорее всего причиной аварии российского Ту-154 стали не убравшиеся закрылки

СМИ сообщили первые данные из самописца упавшего Ту-154 | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Расшифровка параметрического самописца самолета Ту-154, который потерпел крушение в Черном море, показала, что нештатная ситуация на борту могла произойти из-за не убравшихся закрылков. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к расследованию причин авиакатастрофы.

Издание пишет, что найденный параметрический самописец фиксирует параметры полета и работу систем самолета.

Ранее сообщалось, что были обнаружены все три черных ящика Ту-154. Первичный анализ данных бортового самописца позволил сузить перечень возможных причин крушения, рассказали в Минобороны. Однако в ведомстве отметили, что окончательные выводы о причинах авиакатастрофы сделает государственная комиссия после изучения всех возможных факторов.

Тем не менее, источник издания сообщает, что самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков Ту-154, которые обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях лайнера при взлете. Пилоты, пытаясь компенсировать возникший пикирующий момент, "усугубили ситуацию до критической", сильно задрав нос самолета.

Газета отмечает, что эксперты в области авиации считают неуборку закрылков "неприятным происшествием", но не катастрофой. По их мнению, такая ситуация подробно расписана в руководстве по летной эксплуатации и регулярно отрабатывается экипажами на тренажерах.

Несмотря на данные самописца, другие версии авиакатастрофы не отвергаются. Так, пишет "Коммерсант", следствие рассматривает возможность теракта, нарушения центровки при взлете и столкновения Ту-154 со стаей чаек.

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Теги: самолет, авиакатастрофа, россия

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СМИ сообщили первые данные из самописца упавшего Ту-154 | Происшествия | Дело
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