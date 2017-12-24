Собчак в своей предвыборной программе призвала прекратить гибридную войну в Украине

В России на съезде партии "Гражданская инициатива" было принято решение о выдвижении Ксении Собчак кандидатом в президенты РФ. После чего Собчак обнародовала свою предвыборную программу, сообщает "Медуза".

Она называется "123 трудных шага". В разделе "Внутренняя политика" речь идет, в частности, о том, что Россия должна стремиться к "общеевропейским законам и ценностям". По мнению Собчак, страна должна перейти от "суперпрезидентской республики" к "полноформатной парламентской демократии", для чего необходимо внести изменения в Конституцию.

В экономической части программы речь идет о поэтапной приватизации "крупных государственных корпораций и госмонополий", "радикальном изменении характера регулирования большинства отраслей производства и сферы услуг". В программе также говорится о сокращении трат на "оборону, полицейские силы и государственный аппарат" для высвобождения до 1,5 триллиона рублей на "социальные и иные нужды".

В социальной части программы предлагается, в частности, реформировать пенсионную систему, остановить "коммерциализацию" образования, "кардинально" реформировать систему психиатрической помощи, легализовать заместительную терапию для людей с наркозависимостью и декриминализовать мелкий оборот конопли. Министерство культуры Ксения Собчак предлагает упразднить.

В сфере внешней политики предлагается, в числе прочего, прекратить "гибридную войну" на востоке Украины и "незамедлительно обнародовать списки всех погибших на необъявленных войнах".