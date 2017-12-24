Собчак в своей предвыборной программе призвала прекратить гибридную войну в Украине

23 декабря 2017, 14:20
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Телеведущя Ксения Собчак, планирующая участвовать в выборах президента России, назвала свою предвыборную программу "123 трудных шага"

Собчак в своей предвыборной программе призвала прекратить гибридную войну в Украине | Политика | Дело Увеличить картинку

В России на съезде партии "Гражданская инициатива" было принято решение о выдвижении Ксении Собчак кандидатом в президенты РФ. После чего Собчак обнародовала свою предвыборную программу, сообщает "Медуза".

Она называется "123 трудных шага". В разделе "Внутренняя политика" речь идет, в частности, о том, что Россия должна стремиться к "общеевропейским законам и ценностям". По мнению Собчак, страна должна перейти от "суперпрезидентской республики" к "полноформатной парламентской демократии", для чего необходимо внести изменения в Конституцию.

В экономической части программы речь идет о поэтапной приватизации "крупных государственных корпораций и госмонополий", "радикальном изменении характера регулирования большинства отраслей производства и сферы услуг". В программе также говорится о сокращении трат на "оборону, полицейские силы и государственный аппарат" для высвобождения до 1,5 триллиона рублей на "социальные и иные нужды".

В социальной части программы предлагается, в частности, реформировать пенсионную систему, остановить "коммерциализацию" образования, "кардинально" реформировать систему психиатрической помощи, легализовать заместительную терапию для людей с наркозависимостью и декриминализовать мелкий оборот конопли. Министерство культуры Ксения Собчак предлагает упразднить.

В сфере внешней политики предлагается, в числе прочего, прекратить "гибридную войну" на востоке Украины и "незамедлительно обнародовать списки всех погибших на необъявленных войнах".

  • Выборы президента РФ пройдут в РФ 18 марта 2018 года. Помимо Ксении Собчак о намерении участвовать в выборах объявили действующий президент Владимир Путин, оппозиционер Алексей Навальный (ЦИК обещает не зарегистрировать его из-за судимости), один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Кандидатом от КПРФ, вероятно, станет директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

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Теги: россия , гибридная война , война с россией , выборы , президентские выборы , владимир путин , алексей навальный

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Собчак в своей предвыборной программе призвала прекратить гибридную войну в Украине | Политика | Дело
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