Спецпредставитель США Волкер снова посетит Украину — замглавы АП

В ближайшие дни специальный представитель США по Украине Курт Волкер снова посетит Киев.

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев в четверг, 13 июля, в эфире "5 канала". "Достигнута договоренность, что в ближайшие дни он приедет снова в Украину. Конечно, будет зависеть от его графика, потому что он хочет интенсивно войти в процесс не только консультацией с украинской стороной, но и, в частности, с нашими партнерами по "нормандскому формату", — отметил он.

Елисеев также сообщил, что у Президента Украины с Куртом Волкером состоялась "довольно откровенный", "интенсивный и стратегический" разговор, во время которого были обсуждены некоторые инновационные элементы, которые можно использовать для достижения мира на Донбассе.

Заместитель главы АП, кроме этого, добавил, что на сегодня вопрос Украины объединяет законодательную и исполнительную ветвь власти в США.

Как сообщалось ранее, в Администрации президента Украины ожидают, что спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер даст новый импульс минскому процессу.

Напомним, Гройсман обсудил со спецпредставителем США по Украине ситуацию на Донбассе.