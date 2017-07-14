Спецпредставитель США Волкер снова посетит Украину — замглавы АП

14 июля 2017, 08:29
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В Администрации президента Украины ожидают, что спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер даст новый импульс минскому процессу

Спецпредставитель США Волкер снова посетит Украину — замглавы АП | Политика | Дело Увеличить картинку

В ближайшие дни специальный представитель США по Украине Курт Волкер снова посетит Киев.

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев в четверг, 13 июля, в эфире "5 канала". "Достигнута договоренность, что в ближайшие дни он приедет снова в Украину. Конечно, будет зависеть от его графика, потому что он хочет интенсивно войти в процесс не только консультацией с украинской стороной, но и, в частности, с нашими партнерами по "нормандскому формату", — отметил он.

Елисеев также сообщил, что у Президента Украины с Куртом Волкером состоялась "довольно откровенный", "интенсивный и стратегический" разговор, во время которого были обсуждены некоторые инновационные элементы, которые можно использовать для достижения мира на Донбассе.

Заместитель главы АП, кроме этого, добавил, что на сегодня вопрос Украины объединяет законодательную и исполнительную ветвь власти в США.

Как сообщалось ранее, в Администрации президента Украины ожидают, что спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер даст новый импульс минскому процессу.

Напомним, Гройсман обсудил со спецпредставителем США по Украине ситуацию на Донбассе.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: администрация президента , петр порошенко , сша

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Спецпредставитель США Волкер снова посетит Украину — замглавы АП | Политика | Дело
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