США достигли соглашения по законопроекту об ужесточении санкций против России

27 июля 2017, 08:10
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Законодатели в Конгрессе США достигли принципиальной договоренности относительно окончательного утверждения Сенатом законопроекта, который ужесточит санкции против России и ограничит полномочия президента отменять их

США достигли соглашения по законопроекту об ужесточении санкций против России | Политика | Дело Увеличить картинку

Конгресс США согласовал окончательное утверждение новых санкций против РФ. Об этом сообщило издание The Hill.

"Сенат будет продвигаться дальше, чтобы утвердить санкции против Ирана и России, как это было принято изначально, шесть недель назад, а также санкции против Северной Кореи, разработанные Палатой Представителей", — заявил по этому поводу председатель Комитета по международным отношениям Боб Коркер.

Он пояснил, что после обсуждения с руководителем республиканского большинства Палаты представителей Кевином Маккарти они достигли соглашения, "которое позволит нам отправить законодательство с санкциями на стол президента".

При этом речь не идет об изменении положений относительно санкций против России, или ограничений президента отменять их единолично. Основной спор заключается в подходах двух палат к наказанию Северной Кореи, которые Палата представителей добавила к своему варианту законопроекта.

В этой связи сообщается со ссылкой на пресс-секретаря конгрессмена Маккарти, что санкции против КНДР останутся в окончательном варианте законопроекта. Но, как отметил сенатор Коркер, ожидается, что нижняя палата примет отдельный проект закона в отношении северной Кореи после летних каникул.

Как сообщалось ранее, во вторник Палата представителей подавляющим большинством голосов (419 против 3) приняла проект закона с новым пакетом санкций против России, Ирана, а также Северной Кореи. Документ должен быть утвержден Сенатом и подписан президентом США.

По материалам: Укринформ
Раздел: >
Теги: сша , россия , санкции

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
США достигли соглашения по законопроекту об ужесточении санкций против России | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.