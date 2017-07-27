США достигли соглашения по законопроекту об ужесточении санкций против России

Конгресс США согласовал окончательное утверждение новых санкций против РФ. Об этом сообщило издание The Hill.

"Сенат будет продвигаться дальше, чтобы утвердить санкции против Ирана и России, как это было принято изначально, шесть недель назад, а также санкции против Северной Кореи, разработанные Палатой Представителей", — заявил по этому поводу председатель Комитета по международным отношениям Боб Коркер.

Он пояснил, что после обсуждения с руководителем республиканского большинства Палаты представителей Кевином Маккарти они достигли соглашения, "которое позволит нам отправить законодательство с санкциями на стол президента".

При этом речь не идет об изменении положений относительно санкций против России, или ограничений президента отменять их единолично. Основной спор заключается в подходах двух палат к наказанию Северной Кореи, которые Палата представителей добавила к своему варианту законопроекта.

В этой связи сообщается со ссылкой на пресс-секретаря конгрессмена Маккарти, что санкции против КНДР останутся в окончательном варианте законопроекта. Но, как отметил сенатор Коркер, ожидается, что нижняя палата примет отдельный проект закона в отношении северной Кореи после летних каникул.

Как сообщалось ранее, во вторник Палата представителей подавляющим большинством голосов (419 против 3) приняла проект закона с новым пакетом санкций против России, Ирана, а также Северной Кореи. Документ должен быть утвержден Сенатом и подписан президентом США.