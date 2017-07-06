США готовы применить военную силу против КНДР — Хейли

06 июля 2017, 08:09
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В ходе выступления на совещании Совбеза американский постпред в ООН Никки Хейли подчеркнула, что Пхеньян "быстро закрывает возможности для дипломатического решения и США приготовились защищать себя и союзников"

США готовы применить военную силу против КНДР — Хейли | Политика | Дело Увеличить картинку

США могут применить военную силу против КНДР, если это будет необходимо для прекращения ее ядерной программы.

Об этом заявила американский постпред в ООН Никки Хейли, передает Reuters.

В ходе своего выступления на совещании Совбеза она подчеркнула, что Пхеньян "быстро закрывает возможности для дипломатического решения и США приготовились защищать себя и союзников".

"Одна из наших возможностей заключается в нашей значительной военной силе. Мы будем использовать ее, если будем вынуждены, но мы бы предпочли не идти в этом направлении", — сказала Хейли.

Кроме того, Хейли сообщила, что Вашингтон готовит новый санкционный пакет в отношении Пхеньяна.

Еще одной мерой давления на КНДР может стать введение санкций в отношении страны, которые сотрудничают с Северной Кореей. Она подчеркнула, что в интересах давления на Пхеньян, Вашингтон готов работать с Китаем.

"Мы будем работать с Китаем, мы будем работать с любой страной, которая верит в мир. Но мы не будем повторять неадекватные подходы прошлого, которые привели нас в этот темный день", — заявила дипломат.

Напомним, 4 июля Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Ракета упала в особой экономической зоне Японии.

По данным американских военных, ракета полетела 37 минут, достигнув высоты 1500 миль.

Раздел: >
Теги: сша , кндр , оон

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
США готовы применить военную силу против КНДР — Хейли | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.