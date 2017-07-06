США готовы применить военную силу против КНДР — Хейли

США могут применить военную силу против КНДР, если это будет необходимо для прекращения ее ядерной программы.

Об этом заявила американский постпред в ООН Никки Хейли, передает Reuters.

В ходе своего выступления на совещании Совбеза она подчеркнула, что Пхеньян "быстро закрывает возможности для дипломатического решения и США приготовились защищать себя и союзников".

"Одна из наших возможностей заключается в нашей значительной военной силе. Мы будем использовать ее, если будем вынуждены, но мы бы предпочли не идти в этом направлении", — сказала Хейли.

Кроме того, Хейли сообщила, что Вашингтон готовит новый санкционный пакет в отношении Пхеньяна.

Еще одной мерой давления на КНДР может стать введение санкций в отношении страны, которые сотрудничают с Северной Кореей. Она подчеркнула, что в интересах давления на Пхеньян, Вашингтон готов работать с Китаем.

"Мы будем работать с Китаем, мы будем работать с любой страной, которая верит в мир. Но мы не будем повторять неадекватные подходы прошлого, которые привели нас в этот темный день", — заявила дипломат.

Напомним, 4 июля Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Ракета упала в особой экономической зоне Японии.

По данным американских военных, ракета полетела 37 минут, достигнув высоты 1500 миль.