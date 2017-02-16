США планируют создать новый военный альянс на Ближнем Востоке — WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает с ОАЭ, Саудовской Аравией, Египтом и Иорданией возможность создания альянса, который бы делился разведывательной информацией с Израилем для сдерживания Ирана.

Об этом сообщили несколько ближневосточных чиновников, передает The Wall Street Journal

Как отмечается, позже к альянсу могут присоединиться и другие страны. По данным издания, стороны обсуждают создание альянса по типу НАТО, т. е. нападение на одну страну можно будет расценивать как нападение на всех членов, входящих в союз, но все детали пока прорабатываются.

Пока планируется, что Белый дом будет предоставлять военную и разведывательную поддержку альянсу, но ни США, ни Израиль не будут считаться частью союза. "Они (администрация США, — ред.) спрашивали дипломатические ведомства в Вашингтоне, готовы ли мы объединить силы при наличии Израиля. Роль Израиля бы ограничивалась обменом разведданными, без проведения наземных операций", — сообщил дипломат из арабской страны.

Саудовская Аравия и ОАЭ выдвинули США требование в ответ на сотрудничество с Израилем — они хотят, чтобы Белый дом отменил закон, который позволяет потерпевшим в ходе терактов 11 сентября 2001 года и их семьям подавать в суд на другие страны из-за их роли в терактах. Чиновники из администрации Трампа якобы заверили, что попытаются изменить этот закон. Кроме того, по информации издания, арабские дипломаты заявили, что готовы более тесно сотрудничать с Израилем, если он прекратит строительство новых поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Также они подчеркивают, что их позиция будет зависеть от того, перенесет ли Дональд Трамп посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал своего иранского коллегу Хасана Роухани, заявив, что главе Ирана "лучше быть осторожным" в своих высказываниях".



