США и Япония согласовали необходимость новых мер против Северной Кореи

Ввиду продолжающихся угроз со стороны северокорейского руководства президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ уверены в необходимости новых штафных мер в отношении КНДР. Об этом сообщает DW.

"Я полностью согласен с президентом Трампом в осознании того, что мы должны предпринять дальнейшие действия", — заявил Абе в понедельник, 31 августа, после телефонного разговора с Трампом.

Несмотря на продолжающиеся усилия международного сообщества по мирному урегулированию конфликта, Северная Корея "в одностороннем порядке довела ситуацию до эскалации", подчеркнул глава японского правительства. Одновременно Абэ призвал руководство Китая, России, а также лидеров других стран серьезно отнестись к северокорейской проблеме и усилить давление на Пхеньян.

Северокорейская ядерная программа представляет собой "серьезную и все возрастающую непосредственную угрозу" для Соединенных Штатов, Японии, Южной Кореи и других стран, расположенных поблизости и вдалеке от КНДР, заявил в свою очередь Белый дом. Дональд Трамп и Синдзо Абэ считают необходимым увеличить экономическое и дипломатическое давление на Пхеньян и убедить другие страны в необходимости присоединиться к этим мерам, говорится далее в заявлении.

Власти КНДР 28 июля произвели запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Испытания были проведены уже во второй раз за последний месяц. 4 июля Пхеньян заявил о запуске межконтинентальной ракеты, которая может долететь до территории США. Пуском ракеты Hwasong-14 лично руководил глава страны Ким Чен Ын. Официальные северокорейские СМИ назвали испытания успешными, указав, что теперь республика способна "нанести ядерный удар по любой точке мира".

Резолюция ООН запрещает Северной Корее тесты баллистических ракет. Как правило, речь идет о ракетах типа "земля-земля", которые в зависимости от типа могут нести обычные, биологические, химические или ядерные боеголовки.