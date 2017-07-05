США и Южная Корея провели испытание баллистических ракет в ответ на запуск ракеты в КНДР

05 июля 2017, 09:08
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Испытания ракет является ответом на угрозу со стороны Северной Кореи в виде тестирования баллистической ракеты

США и Южная Корея провели испытание баллистических ракет в ответ на запуск ракеты в КНДР | Политика | Дело Увеличить картинку

США и Южная Корея провели совместные испытания баллистических ракет в ответ на запуск ракеты в КНДР, сообщил американский телеканал CNN.

Испытания ракет является ответом на угрозу со стороны Северной Кореи в виде тестирования баллистической ракеты, о чем в Пхеньяне заявили во вторник.

"Вместе с Республикой Корея мы провели совместное мероприятие, чтобы продемонстрировать нашу точность огневой способности", — заявила в заявлении пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

Ракеты запускали в территориальные воды Южной Кореи вдоль Восточного побережья.

Напомним, 4 июля Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Ракета упала в особой экономической зоне Японии.

По данным американских военных, ракета полетела 37 минут, достигнув высоты 1500 миль. Запущенная в КНДР ракета, вероятно, является межконтинентальной баллистической ракетой, способной нанести удар по Аляске.

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Теги: южная корея , сша , кндр

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США и Южная Корея провели испытание баллистических ракет в ответ на запуск ракеты в КНДР | Политика | Дело
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