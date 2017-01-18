США могут ослабить антироссийские санкции весной — Deutsche Bank

18 января 2017, 09:59
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США ослабят антироссийские санкции весной с вероятностью в 65%

США могут ослабить антироссийские санкции весной — Deutsche Bank | Экономика | Дело Увеличить картинку

США могут ослабить санкции против России в марте-апреле 2017 года на фоне позитивных высказываний Дональда Трампа, вероятном сотрудничестве между Россией и США на Ближнем Востоке и "бездоказательных" обвинений российских хакеров во вмешательстве в выборы американского президента, полагают аналитики Deutsche Bank.

По их мнению, вероятность частичной отмены санкций составляет около 65%.

В связи с этим DB оптимистично настроен по поводу курса рубля, поскольку вероятность отмены санкций пока не заложена в текущей стоимости нацвалюты.

Также эксперты отмечают, что рейтинговое агентство Standard & Poor's может повысить кредитный рейтинг РФ в 2017 году до инвестиционного уровня "BBB-". В настоящее время S&P оценивает суверенный рейтинг России на уровне "BB+", Moody's — "Ba1". Fitch — единственное агентство из "большой тройки", оценивающее рейтинг РФ на инвестиционном уровне "BBB-".

В сентябре 2016 года S&P изменило прогноз рейтингов РФ на "стабильный" с "негативного", но указало, что повышение рейтинга в ближайшие 1-2 года маловероятно.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: deutsche bank , сша , россия , санкции

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США могут ослабить антироссийские санкции весной — Deutsche Bank | Экономика | Дело
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