США могут прекратить поддержку сирийских повстанцев — СМИ

20 июля 2017, 08:35
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Президент США Дональд Трамп может прекратить поддержку сирийских повстанцев и отказаться от идеи смещения президента Сирии Башара Асада, которого поддерживает Кремль

США могут прекратить поддержку сирийских повстанцев — СМИ | Политика | Дело Увеличить картинку

Президент США Дональд Трамп решил свернуть программу ЦРУ по поддержке сирийских повстанцев Об этом со ссылкой на The Washington Post сообщает УНИАН. Американское издание в свою очередь цитирует источники в правительстве США.

Решение было принято около месяца назад после встречи Трампа с главой ЦРУ Майком Помпео и своим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, перед первыми переговорами Трампа с Путиным. По словам собеседников газеты, такое решение связано с желанием Трампа сотрудничать с Россией, которая поддерживает президента Сирии Башара Асада и недовольна американской поддержкой вооруженной оппозиции. Также, это решение свидетельствует об умеренности США по вопросу смещения Асада, считают источники.

"Эта программа была центральным элементом политики, начатой ​​администрацией Обамы в 2013 году для оказания давления на Асада. Однако даже сторонники программы поставили под сомнение ее эффективность после того, как два года спустя Россия развернула военные силы в Сирии", — отмечает WP.

Как пишет WP, некоторые поддерживающие программу нынешние и бывшие чиновники оценивают решение как большую уступку. "Это серьезное решение. Путин выиграл в Сирии", — сказал на условиях анонимности один действующий чиновник.

В офисе Совета нацбезопасности в Белом доме пока воздерживаются от комментариев.

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Теги: сирия , дональд трамп , россия , башар асад , сша

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США могут прекратить поддержку сирийских повстанцев — СМИ | Политика | Дело
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