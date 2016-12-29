США объявили персонами нон-грата 35 российских диполматов

29 декабря 2016, 21:57
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Президент Барак Обама после кибератак на Демократическую партию и кампанию Хиллари Клинтон пообещал ввести санкции против России

США объявили персонами нон-грата 35 российских диполматов | Политика | Дело Увеличить картинку

США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов. По сообщению ВВС, им предписано покинуть страну в течение 72 часов.

Кроме того, санкции введены в отношении ФСБ и ГРУ, а также трех компаний — ЦОР Security (Esage Lab), Автономной некоммерческой организации "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики" (АПО ПО КСИ) и "Специальный технологический центр". Согласно заявлению президента США Барака Обамы, эти компании осуществляли материальное обеспечение киберопераций ГРУ.

Под персональные санкции попали начальник Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) Игорь Коробов, его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков, а также хакеры Алексей Белан и Евгений Богачев.

Кроме того, будут закрыты два принадлежащих России объекта в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, которые, по словам Обамы, использовались россиянами в разведывательных целях.

Министерство внутренней безопасности и ФБР опубликуют рассекреченную техническую информацию о цифровой деятельности российской разведки.

По материалам: BBC
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Теги: сша, барак обама, информационные войны, санкции

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США объявили персонами нон-грата 35 российских диполматов | Политика | Дело
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