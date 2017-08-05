США официально вышли из Парижского соглашения по климату

Госдепартамент США официально уведомил ООН о выходе страны из Парижского соглашения по борьбе с климатическими изменениями. Такое заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

"Сегодня США подали в ООН уведомление о выходе из Парижского соглашения тогда, когда это станет возможным в соответствии с его положениями", — сообщает Госдеп.

Но США могут вернуться к парижским договоренностям в будущем, если "сочтут их условия более выгодными для американского бизнеса, рабочих, народа и налогоплательщиков".

Президент США Дональд Трамп инициировал выход США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику в мире.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России.

Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.