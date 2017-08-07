США до 1 сентября ответят на высылку дипломатов из России

07 августа 2017, 08:15
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По словам госсекретаря США Тиллерсона, Вашингтон уже уведомил российскую сторону о том, что до начала осени примет меры в ответ на решение о высылке из России сотрудников своих дипломатических представительств.

США до 1 сентября ответят на высылку дипломатов из России | Политика | Дело Увеличить картинку

США до 1 сентября подготовят ответ на решение Москвы о сокращении числа сторудников американских дипломатических представительств в РФ. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в понедельник, 7 августа, в Маниле.

По словам главы внешнеполитического ведомства США, он уже уведомил об этом российскую сторону. В воскресенье, 6 августа, Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров встретились в кулуарах саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Филиппин.

При этом госсекретарь оговорился, что пока Вашингтон не определился с характером ответных мер. Тиллерсон добавил, что во время переговоров с российским министром иностранных дел в Маниле задал Сергею Лаврову несколько "уточняющих вопросов" относительно решения Кремля. Как отмечает AP, Москва пообещала выслать 755 сотрудников американских дипмиссий, однако, по информации Вашингтона, число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве, а также в региональных генконсульствах — существенно ниже заявленной цифры.

Как добавил госсекретарь, он также обсуждал с Лавровым ситуацию с конфликтом на востоке Украины и проблему возможного вмешательства Москвы в выборы президента США. В первом вопросе Тиллерсон увидел готовность России к диалогу с целью поиска путей выхода из создавшегося кризиса. Что касается роли Кремля в выборах главы американского государства, то, по словам госсекретаря, этот инцидент привел к "серьезному недоверию" в отношениях между двумя странами.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: рекс тиллерсон , сша , россия

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США до 1 сентября ответят на высылку дипломатов из России | Политика | Дело
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