США планируют испытать межконтинентальную баллистическую ракету — СМИ

Американские ВВС в среду планируют испытать межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Об этом пишет Washington Examiner.

Запланированный запуск с базы ВВС Ванденберг призван продемонстрировать ядерные возможности США. Представитель Командования глобальных ударов ВВС США заявил, что испытания планировались за год и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.

"Этот пуск Minuteman III имеет важное значение для проверки статуса наших национальных ядерных сил, а также для демонстрации наших ядерных возможностей", — сказал полковник Джон Мосс. Как известно, Minuteman III — американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства "Минитмен". Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года.

Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США вплоть до 2020 года.



