США планируют выслать из страны почти две трети кубинских дипломатов

Администрация Дональда Трампа вышлет две трети дипломатического персонала Кубы из США. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в Конгрессе.

Госдепартамент США, как ожидается, объявит о выдворении во вторник, 3 октября. Однако государственный департамент отказался комментировать план высылки.

Отмечается, что это решение следует за заявлением в пятницу о том, что Соединенные Штаты сократили свое дипломатическое присутствие на Кубе более чем наполовину, из-за "акустических атак", которым в августе 2017 года подверглись работники американской дипмиссии на Кубе. Как сообщили в Госдепе, в результате минимум у 21 дипломата развились проблемы с нервной системой и слухом.

Ранее Куба, США и Канада расследовали эти нападения, но не получили никаких ответов о том, как они были выполнены или кто несет за них ответственность. Кроме этого, в прошлую пятницу, отмечает агентство, Госдеп прекратил регулярные визовые операции для кубинцев, которые хотят посетить Соединенные Штаты. Начальник Министерства иностранных дел Кубы по делам США Жозефина Видал на прошлой неделе заявила, что решение США сократить штат в своем посольстве в Гаване было поспешным и повлияет на двусторонние отношения.