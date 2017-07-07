США поддержали проведение в Нидерландах суда по делу MH17

07 июля 2017, 09:34
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Вашингтон уверен в способности нидерландского правосудия принять справедливое решение и призвал страны сотрудничать со следствием для установления виновных

США поддержали проведение в Нидерландах суда по делу MH17 | Политика | Дело Увеличить картинку

Соединенные Штаты приветствуют решение Объединенной следственной группы (JIT) о проведении в Нидерландах суда по делу о крушении на востоке Украины малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном в четверг, 6 июля, на сайте ведомства.

"Мы полностью уверены в способности нидерландской системы уголовного правосудия прийти к справедливому и беспристрастному решению", — подчеркивается в заявлении.

Вашингтон, говорится далее в документе, будет продолжать совместную работу с JIT в расследовании трагедии и призывает другие страны тоже сотрудничать для привлечения виновных к ответственности.

Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Поскольку две трети жертв были подданными Нидерландов, расследование авиакатастрофы проводится в этой стране. В ходе расследования было установлено, что самолет был сбит из "Бука", произведенного в России.

Независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat пришла к выводу, что "Бук" был привезен из РФ на территорию на востоке Украины, подконтрольную сепаратистам. Москва заявляет, что ответственность за крушение лайнера лежит на Киеве.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: рейс mh-17 , нидерланды , сша , boeing , война с россией

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США поддержали проведение в Нидерландах суда по делу MH17 | Политика | Дело
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