США подозревают Россию в хакерских атаках на системы американских АЭС — Bloomberg

07 июля 2017, 09:29
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

По словам источников, хакерская атака была направлена на то, чтобы разрушить энергоснабжение страны

США подозревают Россию в хакерских атаках на системы американских АЭС — Bloomberg | Политика | Дело Увеличить картинку

Россия может быть причастна к хакерским атакам на американские электростанции, включая ядерный объект Wolf Creek. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на троих человек, знакомых с ситуацией.

Так, согласно сообщению, неделю назад хакеры проникли в компанию, которая производит системы управления оборудованием, используемым в энергетике. По словам источников, хакерская атака была направлена на то, чтобы разрушить энергоснабжение страны. "Главный подозреваемый — Россия. Помимо всего прочего, кибератаке подвергся также ядерный объект Wolf Creek, который находится в штате Канзас. Вероятность причастия к кибератаке России вызывает тревогу, поскольку российские хакеры ранее были причастны к кибератакам на украинские электросети и, вероятно, тестировали более современные инструменты для отключения источников питания", — сообщают источники.

Напомним, ранее американские спецслужбы уже сообщали, что хакеры могут готовить новые атаки на объекты энергетической инфраструктуры в США, в том числе связанные с ядерным сектором.

Раздел: >
Теги: сша , россия , хакеры , аэс

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
США подозревают Россию в хакерских атаках на системы американских АЭС — Bloomberg | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
После президентских выборов в США увеличилось число российских шпионов — CNN После президентских выборов в США увеличилось число российских шпионов — CNN Siemens доставил в Крым турбины вопреки санкциям — Reuters Siemens доставил в Крым турбины вопреки санкциям — Reuters Глава МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет Глава МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет
Все новости
Комментируемые
1 Во Франции планируют расширить список обязательных прививок 2 Бундестаг одобрил однополые браки, Меркель — против 3 В США новые ужесточенные правила въезда для иммигрантов 4 В КНДР заявили, что могут нанести ракетный удар по любой точке земного шара 5 КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Все новости
Видео
 SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником связи Intelsat
Какие фильмы Каннского фестиваля-2017 покажут в украинских кинотеатрах
Все видео
Фото
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником связи Intelsat
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником связи Intelsat
Какие фильмы Каннского фестиваля-2017 покажут в украинских кинотеатрах
Какие фильмы Каннского фестиваля-2017 покажут в украинских кинотеатрах
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.