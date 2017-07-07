США подозревают Россию в хакерских атаках на системы американских АЭС — Bloomberg

Россия может быть причастна к хакерским атакам на американские электростанции, включая ядерный объект Wolf Creek. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на троих человек, знакомых с ситуацией.

Так, согласно сообщению, неделю назад хакеры проникли в компанию, которая производит системы управления оборудованием, используемым в энергетике. По словам источников, хакерская атака была направлена на то, чтобы разрушить энергоснабжение страны. "Главный подозреваемый — Россия. Помимо всего прочего, кибератаке подвергся также ядерный объект Wolf Creek, который находится в штате Канзас. Вероятность причастия к кибератаке России вызывает тревогу, поскольку российские хакеры ранее были причастны к кибератакам на украинские электросети и, вероятно, тестировали более современные инструменты для отключения источников питания", — сообщают источники.

Напомним, ранее американские спецслужбы уже сообщали, что хакеры могут готовить новые атаки на объекты энергетической инфраструктуры в США, в том числе связанные с ядерным сектором.

