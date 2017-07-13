США подозревают Украину во вмешательстве в президентские выборы

13 июля 2017, 08:13
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что заговор Демократической партии с правительством Украины, по ее мнению, подкреплен большим количеством доказательств

Увеличить картинку Фото: вероятный новый глава ФБР Кристофер Рэй

Вероятный новый глава ФБР Кристофер Рэй в среду, 12 июля, пообещал разобраться, вмешивалась ли Украина в выборы в США в 2016 году в случае своего назначения. Об этом сообщает "Голос Америки".

Так, в ходе Сенатских слушаний по утверждению нового главы ФБР сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил Рэя об обвинениях Украины во вмешательстве в избирательную кампанию 2016 в США, которые в начале 2017 года появились на страницах издания Politico. В ответ потенциальный глава ФБР заявил, что об обвинениях ему неизвестно, но "для Украины было бы неправильно вмешиваться в наши выборы". "Я с удовольствием возьмусь за это", — заявил Рэй о необходимости разобраться в вопросе "вмешательства Украины в выборы в США".

Как сообщает издание, позже в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на обвинения о вмешательстве России в выборы США на стороне Трампа, заявила, что заговор Демократической партии с правительством Украины, по ее мнению, подкреплен большим количеством доказательств. "Если и есть какие-то доказательства сговора во время прошлых президентских выборов в США, то это — доказательства сговора между Демократической партией США и правительством Украины", — заявила она.

Издание напоминает, что в статье "Попытки Украины саботировать Трампа навредили ей самой", опубликованной в январе 2017-го года, журналист Кеннет Фогель, ссылаясь на слова бывшего сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко, заявил, что посольство, якобы, тесно сотрудничало с Александрой Чалупой, американкой украинского происхождения, тесно связанной с Демократической партией США, помогая ей собирать изобличающие материалы в отношении члена избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.

Посольство Украины в США заявляет, что "никоим образом не координировало с Демократическим национальным комитетом никаких усилий для проведения исследований или каких-либо действий, направленных против кандидатов на выборах президента США или членов их команд".

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет дело о вмешательстве РФ в выборы в США, проверит информацию о контактах сына Дональда Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: сша , президентские выборы

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