США построят стену на границе с Мексикой: Трам подписал указ

Указ о строительстве стены на границе с Мексикой подписал президент США Дональд Трамп 25 января, сообщает Reuters.

Стену планирую построить вдоль примерно 2 тыс. миль (3,2 тыс. км) американо-мексиканской границы, Эксперты оценивают стоимость строительства в $ 8 млрд минимум.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из наиболее резонансных обещаний Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании. Стена остановит поток наркотиков, преступности, нелегальной миграции в Соединенные Штаты, сказал представитель Белого дома Шон Спайсер.

В интервью ABC News, Трамп пообещал, что строительство стены начнется через нескольких месяцев и что за работы в той или иной форме заплатит Мексика.

Еще одним указом, подписанным Трампом 25 января, ужесточается политика в отношении нелегальных иммигрантов.

В том числе лишаются федеральных грантов так называемые города-убежища, где нелегальные мигранты не подвергаются преследованию за нарушение миграционного законодательства, пишет "Медуза" со ссылкой на Reuters.

В таких городах, как Сан-Франциско, местные чиновники, часто демократы, отказываются сотрудничать с федеральными властями по действиям против нелегальных иммигрантов. "Американскому народу больше не придется субсидировать это пренебрежение к нашим законам", — заявил Шон Спайсер.

Ожидается, что в ближайшие дни Трамп подпишет распоряжения об ограничении беженцев и блокировании выдачи виз людям из мусульманских стран Ближнего Востока и Северной Африки, включая Сирию, Судан, Сомали, Ирак , Иран, Ливию и Йемен.

Планы Трампа вызвали протест со стороны защитников иммигрантов. "Политическим театром за счет гражданских свобод" назвал стену на границе правозащитник Кристиан Рамирес. Он отметил, что пограничные общины являются одними из самых безопасных в стране, а патрулирование их десятками тысяч хорошо вооруженных, но плохо обученных агентов превратит эти общины де-факто в военные зоны.