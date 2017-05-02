США предупреждают о высоком уровне угрозы терактов в Европе

02 мая 2017, 09:00
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Возможными целями террористов Госдеп называет торговые центры, государственные учреждения, гостиницы, клубы, рестораны, религиозные места, парки и аэропорты

Увеличить картинку Фото Вести.Ru

Государственный департамент США предупреждает путешествующих о высоком уровне угрозы террористических атак по всей Европе, передает Reuters.

В сообщении американское ведомство напоминает о терактах во Франции, России, Швеции и Великобритании, а также заявляют, что террористические группировки Исламское государство и Аль-Каида "имеют возможность планировать и осуществлять террористические атаки в Европе".

Возможными целями террористов Госдеп называет торговые центры, государственные учреждения, гостиницы, клубы, рестораны, религиозные места, парки и аэропорты.

20 апреля в центре Парижа произошла стрельба. Один полицейский погиб, еще один получил ранения. Вооруженного нападавшего ликвидировали.

По материалам: ЛигаБизнесИнформ
Раздел: >
Теги: сша , европа , теракт в париже , теракт , терроризм

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