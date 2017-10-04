США призвали Россию отменить приговор Умерову

США призывают власти России отменить приговор заместителю председателя меджлиса крымских татар Ильми Умерову и освободить его. Об этом сообщается в пресс-релизе американского Госдепартамента, опубликованном во вторник, 3 октября.

Вашингтон "глубоко обеспокоен" тем, что Умерова приговорили к двум годам колонии-поселения якобы за призывы к сепаратизму. В Госдепе напомнили, что приговор оказался суровее, чем требовало обвинение, запросившее для Ильми Умерова 3,5 года условного срока. "Это дополняет прошлые несправедливости в деле Умерова, включая его принудительное содержание в психиатрическом диспансере на протяжении нескольких недель в 2016 году", — отмечается в заявлении Госдепа.