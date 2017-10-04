США призвали Россию отменить приговор Умерову

04 октября 2017, 09:45
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Приговор Ильми Умерову оказался суровее того, которого требовало обвинение, подчеркнули в Госдепартаменте США. В Вашингтоне считают, что необходимо отменить это решение и освободить зампреда меджлиса

США призвали Россию отменить приговор Умерову | Политика | Дело Увеличить картинку

США призывают власти России отменить приговор заместителю председателя меджлиса крымских татар Ильми Умерову и освободить его. Об этом сообщается в пресс-релизе американского Госдепартамента, опубликованном во вторник, 3 октября.

Вашингтон "глубоко обеспокоен" тем, что Умерова приговорили к двум годам колонии-поселения якобы за призывы к сепаратизму. В Госдепе напомнили, что приговор оказался суровее, чем требовало обвинение, запросившее для Ильми Умерова 3,5 года условного срока. "Это дополняет прошлые несправедливости в деле Умерова, включая его принудительное содержание в психиатрическом диспансере на протяжении нескольких недель в 2016 году", — отмечается в заявлении Госдепа.

Дело против Ильми Умерова по обвинению в призывах к "нарушению территориальной целостности РФ" было возбуждено в мае 2016 года в крымском управлении ФСБ РФ. По версии следствия, в марте того же года в Киеве он, выступая в эфире телеканала ATR, публично призывал к возврату аннексированного Россией Крыма под юрисдикцию Украины. После возвращения в Крым с замглавы меджлиса взяли подписку о невыезде. Затем его подвергли судебно-психиатрической экспертизе, а 26 сентября симферопольский районный суд вынес обвинительный приговор.

Сам Умеров назвал уголовное дело политически мотивированным и сфабрикованным. По его словам, в перевод его публичного выступления с крымскотатарского на русский язык, который был использован в качестве доказательства вины, было добавлено слово-призыв "надо", в результате чего текст приобрел иной смысл. Защита Умерова намерена обжаловать приговор.

По материалам: Deutsche Welle
Раздел: >
Теги: сша , оккупация крыма , крымские татары

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
США призвали Россию отменить приговор Умерову | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.