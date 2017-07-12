США продадут Румынии ЗРК Patriot на $3,9 млрд

Государственный департамент США одобрил продажу Румынии зенитных ракетных комплексов Patriot стоимостью в $3,9 млрд.

Об этом сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству США.

Отмечается, что правительство Румынии попросило о продаже семи комплексов Patriot, необходимое для работы установок оборудование, а также услуги по поддержке логистики, помощь в обучении персонала и техническую документацию.

В США уверены, что решение о продаже Румынии ракетных комплексов "будет способствовать достижению целей США во внешней политике и национальной безопасности, помогая улучшить безопасность союзника по НАТО, который был и остается важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

Кроме того, в Агентстве добавили, что Румыния будет использовать системы Patriot для усиления своих оборонных способностей и предотвращения региональных угроз.

Ранее сообщалось, что США в рамках военных учений НАТО впервые разместили в Литве зенитные ракетные комплексы Patriot.