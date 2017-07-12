США провели испытания системы ПРО THAAD

Военные США провели испытания системы противоракетной обороны THAAD, аналогичной той, которая была развернута на Корейском полуострове. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, в ходе испытаний была успешно сбита мишень в виде баллистической ракеты средней дальности. Испытание стало первой проверкой возможности системы THAAD проводить перехват подобной цели. При этом ракета-мишень была разработана как аналог тех ракет, испытания которых ранее проводила КНДР. Их радиус поражения оценивается в дистанцию от 3000 до 5500 км. Таким образом, подобные ракеты могут угрожать военной базе США на острове Гуам.

"Успешная демонстрация действия THAAD против баллистических ракет средней дальности укрепляет обороноспособность страны против растущей ракетной угрозы Северной Кореи и других странах", — говорится в сообщении.

Сообщается, что испытания были проведены в небе над Аляской. Ракета-мишень была запущена с самолет C-17, после чего противоракеты THAAD успешно провели ее перехват.