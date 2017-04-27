США провели успешные испытания межконтинентальной ракеты

  27 апреля 2017, 09:02
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Пуск был произведен в условиях растущей напряженности с Северной Кореей.

США провели успешные испытания межконтинентальной ракеты | Политика | Дело Увеличить картинку

Военно-воздушные силы США провели успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщает Fox Business.

Как отмечает издание, пуск был произведен в условиях растущей напряженности с Северной Кореей.

Ракета, запущенная 26 апреля с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, пролетела около 4 200 миль на запад к полигону на Маршалловых островах.

Как сообщалось ранее, представитель Командования глобальных ударов ВВС США заявил, что испытания планировались за год и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове. Запланированный запуск с базы ВВС Ванденберг призван продемонстрировать ядерные возможности США.

Стоит отметить, что Minuteman III — американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства "Минитмен". Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США вплоть до 2020 года.

По материалам: УНИАН
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Теги: ракеты , кндр , сша , ввс

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США провели успешные испытания межконтинентальной ракеты | Политика | Дело
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