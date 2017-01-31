США созвали экстренное заседание Совбеза ООН из-за запуска Ираном баллистических ракет

Запуск Ираном баллистических ракет средней дальности произошел в минувшее воскресенье, 29 января, на полигоне, расположенном примерно в 225 км от Тегерана, недалеко от города Семнан. Об этом передает Fox News со ссылкой на представителя Пентагона.



Ракета пролетела около 965 км, после чего взорвалась. Читайте также Иран не будет пересматривать ядерную сделку при президентстве Трампа "Это уже второй случай, когда Иран нарушает волю международного сообщества", — говорится в сообщении.

Отмечается, что резолюция 2231 Совета Безопасности ООН от 20 июля 2015 года содержит призыв к Исламской Республики не проводить подобные испытания. Однако, несмотря на призывы международного сообщества, Иран осуществил подобный запуск в июле прошлого года.

Совет Безопасности ООН во вторник, 31 января, соберется на экстренное заседание в связи с экспериментальными запусками баллистических ракет средней дальности, произведенными Ираном. Запрос о срочных консультациях был направлен представителем США после того, как израильский постпред при ООН Данни Данон призвал к реакции Совбеза. Заседание состоится в 18:00 мск.

Как заявил Данон, иранский ракетный запуск, состоявшийся 29 января неподалеку от города Семнана к востоку от Тегерана, нарушает резолюции ООН, которые запрещают Тегерану производить запуски ракет, которые могут иметь ядерный потенциал. "Мировое сообщество не должно зарывать голову в песок перед иранской агрессией", — считает Данон. "Члены Совбеза ООН должны немедленно предпринять действия в ответ на поведение Ирана, которое подвергает опасности не только Израиль, но и весь Ближний Восток", — добавил израильский политик.

В Тегеране заявили, что иранские ракеты никогда не будут оснащаться ядерными боеголовками. Помимо этого, официальные лица Ирана утверждают, что не намерены развивать ядерное оружие, хотя военное руководство страны настаивало на расширении программы ракетных запусков.

В июле 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) достигли в Вене исторического соглашения в переговорах по урегулированию иранского ядерного спора. Согласно договоренностям, Иран в обмен на снятие с него экономических санкций должен ввести существенные ограничения на свою ядерную программу сроком как минимум десять лет.