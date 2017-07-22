США также раскритиковали Польшу за новый закон о Верховном суде

Государственный департамент США предостерегает Польшу относительно внедрения противоречивой судебной реформы, которая может подорвать независимость судов и ослабить верховенства права в Польше. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, передает "Европейская правда".

"Польское правительство продолжает внедрять законодательство, которое может подорвать независимость судов и ослабить верховенство права в Польше. Мы призываем все стороны гарантировать, чтобы любая судебная реформа не нарушала конституцию Польши или международно-правовые обязательства и уважала принципы независимости судей и разделения власти", — говорится в заявлении.

В Госдепе отметили, что прочная и здоровая демократия в Польше, близкого союзника США, является жизненно важной для отношений между двумя странами.

Напомним, в ночь на 22 июля Сенат Польши Сенат Польши принял поддержанный ранее Сеймом закон о Верховном суде. Теперь для того, чтобы он вступил в силу, закон должен подписать президент Польши Анджей Дуда.

19 июля вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал Польшу отложить проведение судебной реформы в том виде, в котором ее видят в Варшаве. В Еврокомиссии считают, что эта реформа "окажет очень существенное негативное воздействие" на независимость судов. В случае осуществления реформы, Польшу ждет дисциплинарное наказание.

В ответ МИД Польши выпустило заявление, в котором заявило, что "реформаторские усилия правительства используются оппозицией, в самой стране и за рубежом, для проведения текущей политической борьбы".

"Опираясь на демократический мандат и выполняя избирательную программу, польское правительство — после многолетнего запустения и недоработок предыдущей власти — пытается улучшить правосудия в государстве… С заботой мы отмечаем, что осуществляются также попытки внешнего вмешательства в продолжающийся законодательный процесс", — говорится в заявлении МИД Польши.

Поддержала власти Польши только Венгрия, которая обвинила Евросоюз в введении санкций против Варшавы за судебную реформу. "Наступление инквизиции против Польши не преуспеет, поскольку Венгрия будет использовать все законные возможности Евросоюза, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Польшей", — заявил в субботу, 22 июля, венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Как известно, оппозиция считает документ "покушением на демократию" в стране. Его принятие сопровождается массовыми протестами.

Что изменится в законе о Верховном суде Польши

I.Ключевое и наиболее критиковавшееся положение гласит, что на следующий день после вступления закона в силу действующие судьи ВС переходят "в состояние покоя", за исключением тех, кого решит оставить президент (из тех, кого подаст министр юстиции). Весь этот процесс будет выглядеть следующим образом. Отправка на покой судей ВС произойдет спустя 30 дней с момента объявления закона. Министр юстиции подает в новый Национальный судебный совет список судей с указанием, кто в какой из палат должен работать. Далее судебный совет в течение 14 дней выносит решение по каждому судье ВС и передает его президенту. А глава государства уже сам принимает решение. На переходной период штат судей увеличили с 44, предусмотренных законом, до 56. Сейчас в ВС 84 судьи.

II.Второе изменение касается создания пятой палаты в Верховном суде — Дисциплинарной. Ее судьи рассматривают дела судей, прокуроров, адвокатов и нотариусов (одна из правок убрала из этого списка судебных приставов). Целью новой палаты должно стать повышение этических и моральных стандартов в судебной среде. То, в какую палату будут направляться определенные дела, должно быть предусмотрено в Регламенте работы ВС. До нынешнего времени его принимали сами судьи Верховного суда, а после вступления закона в силу — президент, но по представлению министра юстиции после консультаций с Национальным судебным советом. Польский омбудсмен Адам Боднар перед третьим чтением предупреждал депутатов, что законопроект вместе с законом о Национальном судебном совете и устройстве судов общей юрисдикции лишает граждан права на независимый суд.

III.Принятый закон содержит поправку, без которой президент Анджей Дуда отказывался его подписывать. Пятнадцать судей-членов второго собрания Национального судебного совета парламент будет выбирать 3/5 голосов. Это единственное положение, которое вступит в силу до вступления в силу закона — через две недели после опубликования.