Стартапы украинцев по экономии электричества и тепла собирают средства за рубежом

09 февраля 2017, 17:45
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Инновационные девайсы, придуманные украинцами, чтобы помочь экономить электроэнергию и тепло, успешно собрали средства на краудфандинговых платформах, плюс к этому одна из команд нашла инвесторов в Дубае

Стартапы украинцев по экономии электричества и тепла собирают средства за рубежом | Общество | Дело Увеличить картинку

О двух интересных украинских стартапах — инновационных гаджетах, которые помогают экономить электричество и тепло (актуальнейшем для украинцев на сегодня вопросе), рассказал сайт coca-colaukraine.com. Судя по успеху на краудфандинговых платформах, вероятность их реализации высока. Тем более что за реализацию одного из них уже взялась мэрия Дубая.

Ecoisme следит за энергопотреблением

Ecoisme — Смарт-система для отслеживания энергопотребления в доме или квартире. Специальный гаджет и программное обеспечение собирают данные о работе электроприборов в квартире или доме. В результате пользователь получает детальный анализ расходов, что помогает экономить.

Ecoisme

Сервис сообщает на смартфон, выключены ли электроприборы или расходуют электроэнергию.

Компания на краудфандинговой платформе Indigogo собрала $ 67 тыс.

Внедрение: Украинский стартап будет разрабатывать систему отслеживания энергоэффективности в Дубае. Ecoisme подписал соглашение о пилотном проекте с представителем департамента электроэнергии и водоснабжения эмирата Дубай. Теперь перед ними стоит задача сократить расходы электроэнергии потребителям. Разработчики Ecoisme предлагают потребителям эмирата самим решать, сколько они хотят тратить электроэнергии и платить за нее.

eCozy следит за отоплением

eCozy — умные термостаты с тачскринами, которые размещаются на радиаторах и следят за их температурой. Подобное оборудование с помощью смартфона позволяет управлять отоплением дистанционно. Разработчики считают, что система позволит сэкономить до 30% средств на отопление.

Команда энергосберегающего стартапа eCozy решила сначала добиться успеха на западноевропейском рынке, в Германии. Необходимые 200 тыс. евро стартап собрал на немецкой краудфандинговой платформе seedmatch.de.

eCozy

Внедрение: Основные преимущества Cozy — значительное снижение энергопотребления, современный стильный дизайн и простое управление. Кроме того, с помощью программы (которая разрабатывается и для умных часов) можно управлять температурой в своих помещениях из любой точки мира. Причем настраивать комфортный микроклимат можно персонально для каждой отдельной комнаты.

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Теги: энергосбережение , энергоэффективность , стартап , технологии , оаэ , германия

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Стартапы украинцев по экономии электричества и тепла собирают средства за рубежом | Общество | Дело
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