Стоит ли спасать Тихоокеанский торговый "Титаник" после выхода США

Еще будучи кандидатом в президенты, а потом и новоизбранным президентом, Дональд Трамп не скрывал своих намерений выйти из Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

"Для нас это потенциальная катастрофа. Она грозит потерей рабочих мест для миллионов американцев", — заявил Трамп после избрания президентом. Эти же тезисы Трамп повторил в своей инаугурационной речи.

"Мы должны положить конец бедности. Для этого американец должен нанимать на работу американца, американцы должны иметь доступ к образованию и медицине. Также отныне большинство денег мы будем оставлять в Америке. Раньше мы их тратили на поддержку других стран, отныне эти деньги мы будем тратить на защиту нашей страны. Америка — в первую очередь", — заявил Дональд Трамп.

За день до этого Дональд Трамп заявил о выходе США из договора о свободной торговле с Канадой и Мексикой (НАФТА). Свои действия он объясняет необходимостью поддержки американского бизнеса, но с этим не согласны другие участники договора.

Спасение утопающего

На следующий день после подписания указа о выходе страны из партнерства забил в набат премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

"Потеря США очень болезненна для нас, однако мы должны и дальше двигаться в направлении открытых рынков товаров и услуг", — заявил он.

По словам премьер-министра Малайзии Наджиба Радзака, поведение Штатов очень негативно отобразится на регионе. "Мы сейчас все пребываем под угрозой торговой экспансии Китая. Однако демократически избранный президент Штатов имеет право поступать так, как он считает нужным", — заявил он.

"Соединенные Штаты — это не остров. Они не могут сидеть сложа руки и не торговать с другими странами. В какой-то момент им тоже придется реагировать на торговую экспансию Китая", — сказал Джон Кей, премьер-министр Новой Зеландии.

Малкольм Тернбулл подтвердил, что обратился к другим странам ТТП — Сингапуру, Малайзии, Вьетнаму, Японии — чтобы сохранить ТТП хотя бы в формате "12-1", то есть без США.

"Без США договор вряд ли будет иметь такое значение, поскольку с выходом США участники ТТП потеряли доступ на большой американский рынок. Теперь важно убедить других участников договора в его преимуществах, а самое главное — чтобы Япония не вышла из ТТП вслед за США", — утверждает экономист Джайант Мэннон из Азиатского банка развития.

О желании сохранить соглашение заявили и другие участники ТТП, кроме Японии. По словам премьер-министра страны Синдзо Абэ, ТТП потеряло свое значение после выхода США.

Что такое Транстихоокеанское партнерство

4 февраля 2016 года в Окленде, Новая Зеландия, было подписано соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства. В него вошли 12 стран — США, Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам.

Официально целью ТТП является снижение тарифных барьеров, а также регулирование внутренних правил в странах-участницах. Например, до нуля снижаются около 18 000 тарифов на американские товары.

По прогнозам, доля стран ТТП в мировом ВВП может достигнуть 38-40% и четверти оборота мировой торговли.

Однако, по мнению американского экономиста Майкла Фромана, тарифы — не самая знаменательная часть договора.

"Более важны минимальные стандарты защиты интеллектуальной собственности, прав работников и окружающей среды. Все стороны договора будут обязаны следовать базовым принципам Международной организации труда, например в части защиты прав работников", — утверждает он.

По тому же принципу страны, которые не придерживаются правил защиты окружающей среды, указанных в договоре, будут проходить через такой же механизм урегулирования споров, как и в случае удовлетворения коммерческих жалоб. В договоре даже прописаны правила, запрещающие странам благоприятствовать государственным компаниям — это серьезный шаг для таких государств, как Малайзия и Вьетнам.

Три способа спасти партнерство

Елена Слезко из Института всемирной истории выделила три возможных сценария по спасению партнерства.

1. Присоединение к договору Китая. Присоединение к ТТП второй экономики мира (15% мирового ВВП, по данным МВФ), по словам эксперта, могло бы значительно усилить позиции страны в Тихоокеанском регионе.

"Если Китай вступит в ТПП,то теряется изначальный смысл создания этой организации. Китай сам давно предлагает создавать единую зону региональной торговли на основе своего проекта — Всеобъемлющего регионального экономического партнерства. Предложение Трампа по выходу из ТТП идет на руку Китаю. Но торговый протекционизм не принесет китайцам пользы. В мире есть серьезная обеспокоенность по поводу негативного влияния протекционистской политики отдельных стран на международную экономику", — утверждает Елена Слезко.

При этом в самом Китае пока не спешат с заявлениями, заинтересован ли Китай в присоединении к ТТП или нет. Однако МИД Китая еще раз подтвердил необходимость открытости Азиатско-Тихоокеанского региона.

2. Присоединение Индонезии к ТТП. Премьер Индонезии выразил заинтересованность в присоединении к договору, однако 16-я экономика в мире не сможет заменить в ТТП США или Китай. К тому же вряд ли возможно присоединение к договору обеих стран одновременно.

До 2016 года Индонезия пыталась дистанцироваться от американско-китайского конфликта, но после инцидента с китайскими рыболовецкими суднами у островов Натуна в 2016 году активизировала учения в этом районе, замечает аналитик Николай Белесков.

Как известно, 19 марта 2016 года индонезийские власти арестовали китайского рыбака в провинции Натуна, которая состоит из 272 островов, и взяли китайское судно на буксир. Китайское береговое судно взяло лодку на таран, освободив ее от индонезийского судна. 31 марта министр обороны Индонезии заявил, что они разместят истребители F-16 рядом с местом инцидента в Натуне, чтобы бороться с браконьерами. Несколько дней спустя Индонезия заявила о размещении на Бунгуране системы ПВО немецкого производства.

Таким образом, китайские власти, сами того не осознавая, втянули Индонезию в конфликт в Южно-Китайском море, в котором замешаны Филиппины, Малайзия, Таиланд и Китай.

3. Партнерство в формате "12-1". Именно о таком формате договора говорил премьер Австралии Малкольм Тернбулл. "Считаю, что ТТП может существовать и в таком формате, в него входят такие страны с сильной экономикой, как Канада и Австралия. Важно также, чтобы в ТТП оставалась и Япония", — считает Елена Слезко.

По ее словам, США меняют правила мировой торговли. "Решение о выходе из ТТП Трамп принимал осознанно, после встречи с главами "промышленного комитета" США (Ford, DowChemical, Dell, Johnson&Johnson, LockheedMartin, Arconic, US Steel, Tesla, Corning, InternationalPaper). Нас ожидает новая трансформация мировой экономики. И пока очень сложно сказать, в лучшую или худшую сторону", — говорит эксперт.

В то же время Елена Слезко отмечает, что Украину изменения в Тихоокеанском регионе почти не затронут. "В договоре о ТТП говорится о поставках не сырья, а уже готовой высокотехнологической продукции. У нас, к сожалению, в основном сырьевая экономика", — отмечает эксперт.